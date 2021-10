Borja Valero: “Avevo offerte dalla A, ma ho fatto un’altra scelta”

Le parole dell'ex centrocampista dell'Inter sulla sua decisione di lasciare il calcio professionistico

Intervistato in Spagna da Movistar, Borja Valero ha parlato della sua scelta di lasciare il calcio che conta e giocare per il Centro Storico Lebowski, società non professionistica."Una volta che avevo deciso di fare un colloquio coi ragazzi del Lebowski ci siamo visti in un bar. Hanno provato a spiegarmi tutte le cose belle che stanno facendo, ma da parte mia c'era già la convinzione di poter dire di sì. Adesso vivo il calcio in maniera tranquilla, senza nervi. Mi sento bene, è la verità", ha detto l'ex interista.