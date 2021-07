Bordon: “Dopo lo svincolo, avrei meritato un trattamento migliore dall’Inter”

L'ex nerazzurro parla di due rimpianti più grandi nella sua carriera calcistica

Ci sono due cose che Ivano Bordon cambierebbe della sua carriera sportiva. La prima, come ha raccontato l'ex portiere in un'intervista a Reggiosera.it, è legata alla sua esperienza con la Nazionale italiana: "Chiederei a Bearzot il motivo per cui non mi ha convocato ai Mondiali del 1986. In quel frangente, anche perché pressato dai giornalisti, accusai il mister di non essersi comportato in modo onesto, e lui si offese per questa mia affermazione. Dopo lui si scusò, un po’ tardi, ma si scusò".