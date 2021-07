Bologna, tra Medel e Mihajlovic è strappo: gli agenti del cileno al lavoro per cercare nuova sistemazione

Il suo rientro in Italia è in programma per l'ultima settimana di luglio, ma i suoi agenti stanno facendo di tutto per trovargli una sistemazione prima

Redazione FcInterNews

Il rapporto tra Gary Medel e Sinisa Mihajlovic si è incrinato ad un punto tale da farsi parecchio complicata una possibilità di ricucire lo strappo. Come indica il Corriere dello Sport, il suo rientro in Italia è in programma per l'ultima settimana di luglio, ma i suoi agenti stanno facendo di tutto per trovargli una sistemazione prima, sapendo bene che gli farebbero un grande regalo nel caso in cui gli permettessero di non doversi neanche presentare a Casteldebole per le visite mediche. Insomma, il futuro del "Pitbull" è sempre più lontano dall'Italia.