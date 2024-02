Conferenza stampa di presentazione dell'ex nerazzurro Jens Odgaard, uno degli acquisti del mercato di gennaio del Bologna di Thiago Motta, acquistato dall'AZ di Alkmaar: "Sono sempre stato attratto dall'interessamento del Bologna, è stato per me sempre interessante, avevo già in testa da tempo questa squadra e ho colto l'opportunità quando è capitata a gennaio" ha detto il classe '99.

Quanto sei cambiato dall'ultima volta in Italia?

"Sono qui per migliorarmi giorno dopo giorno, farò sempre il massimo. Ho deciso di tornare, Bologna è una grande opportunità, sono cresciuto molto".

Come si lavora con un attacco così forte, con Zirkzee? Cosa ti ha impressionato di Thiago Motta?

"Credo che avere un gruppo così sia meglio, crea tanta competizione nel gruppo, ma ci aiuta a tutti di supportarci per fare bene, per cercare di dare il meglio e di migliorarci. La filosofia dell'allenatore è quella di dare il meglio negli allenamenti per dimostrare di poter giocare dal primo minuto nel week-end. Thiago Motta è un allenatore top, ha avuto un approccio molto diretto con me, mi ha detto cosa si aspetta dai giocatori cosa si aspetta da me, molto importante per un giocatore".

Che aspettative hai per te stesso? In che ruolo ti vedi in attacco?

"Le mie aspettative qui sono di crescere e di migliorarmi sempre. Sono un attaccante ma sono un giocatore flessibile, gioco spesso sull'ala, posso giocare da 10 o davanti, giocherò dove mi sarà richiesto".

Hai un idolo calcistico?

"Adesso mi ispiro a quelli al top mondiale, il mio idolo calcistico in infanzia è stato Ronaldinho, la mia generazione è cresciuta con i suoi video su Youtube".