Ci sono buone aspettative su Jens Odgaard, il ragazzo danese cresciuto nell'Inter e tornato negli ultimi giorni di mercato in Italia per indossare la maglia del Bologna. Il tecnico rossoblu Thiago Motta, alla vigilia della gara contro il Lecce, ha spiegato di credere parecchio nel giocatore: "Si è fermato un giorno per un problema al piede ma ha già ripreso. Sa la nostra filosofia di lavoro, darà un contributo a questa squadra".