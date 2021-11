Bologna, Mihajlovic elogia Bardi: “Persona d’oro, avrà sempre spazio con me”

Il tecnico rossoblu sul portiere ex Inter: "È serio, si allena sempre al massimo, senza mai una polemica e dà l'esempio"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa di Francesco Bardi, il portiere cresciuto nell'Inter oggi secondo di Lukasz Skorupski in rossoblu. Il serbo ha elogiato le qualità morali dell'estremo difensore livornese: "È una persona d'oro, per me viene prima l'uomo del resto. È serio, si allena sempre al massimo, senza mai una polemica e dà l'esempio. Del futuro non si deve preoccupare perché fino a quando ci sarò qua io ci sarà spazio per lui. C'è bisogno di gente come lui in spogliatoio", le sue parole prima della gara contro la Sampdoria.