Biraghi: “Alla Fiorentina dissi che sarei andato via solo per l’Inter”

Il capitano viola giura amore alla città: "Qui si è aperto un ciclo"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina ed ex giocatore dell'Inter, ha commentato i rumors di mercato in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, rivelando anche un retroscena sul suo passato in nerazzurro.

"Ho sempre detto alla dirigenza quali sono le mie idee - le sue parole a Radio Bruno -. Due anni fa dissi alla società che l'unica squadra per cui avrei lasciato Firenze era l'Inter e così fu. Quando sono tornato ho detto quali erano i miei pensieri, che non sarei voluto andare via per nessuna squadra e nemmeno l'interessamento della Roma è stato un problema. Penso che qui a Firenze si sia aperto un ciclo".