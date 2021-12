Bergomi: “Non ero dubbioso su Inzaghi ma sulla partenza di Lukaku”

L'ex capitano dell'Inter: "Ero dubbioso sul fatto che l'Inter potesse far bene senza Lukaku, invece sono arrivati Dzeko e Calhanoglu che sono esplosi"

L’ex campione del mondo e ora commentatore televisivo Beppe Bergomi ha parlato ieri ai microfoni di Sky per commentare la vittoria dell'Inter sullo Spezia: ”Non ho mai avuto dubbi su Inzaghi, ero invece dubbioso sull'addio di Lukaku che secondo me era fondamentale nello scacchiere nerazzurro - ha spiegato l'ex capitano dell'Inter -. Inzaghi mi ha detto di averlo allenato per una decina di giorno e di aver cercato di trattenerlo, ma senza riuscirci. Sapeva che aveva delle potenzialità enormi e doti di leadership, ma non ha potuto evitare la cessione. Invece poi è arrivato un giocatore come Dzeko capace comunque di fare la differenza, un Calhanoglu esploso nelle ultime gare. Ora l'Inter costruisce bene dal basso e attacca con tanti uomini" ha concluso.