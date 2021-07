Benfica, Jorge Jesus esalta Joao Mario: “È venuto per portare classe”

Il tecnico del club portoghese: "Raramente sbaglia un passaggio e ha dà ritmi che non avevamo"

A margine dell'incontro amichevole pareggiato contro l'Olympique Marsiglia, test di preparazione alla gara valida per le qualificazioni alla Champions League contro lo Spartak Mosca del 4 agosto, il tecnico del Benfica Jorge Jesus ha elogiato la prestazione di Joao Mario, il neo arrivato nel club Encarnado: "Abbiamo trovato un giocatore che raramente sbaglia un passaggio. Anzi, ne ha sbagliati più in questa gara che contro il Lille. Joao ha una grande capacità di organizzare il gioco e dà dei ritmi che non avevamo. Joao Mario è venuto qui a portare classe".