Benfica, Joao Mario chiama a raccolta i tifosi: “Non vedo l’ora di sentire il vostro appoggio”

Il messaggio sui social del portoghese

Acquistato a parametro zero dopo la rescissione con l'Inter, Joao Mario è già uno dei volti più importanti per il Benfica. Lo dimostra il fatto che il centrocampista sia stato scelto dal club per una campagna social in cui invita i tifosi allo stadio. "Non vedo l'ora di sentire il vostro appoggio. Vi aspettiamo tutti nella nostra casa", dice il portoghese.