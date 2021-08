Benfica, J. Jesus: “Joao Mario? E’ con me che ha fatto il salto all’Inter per 45 mln”

Il tecnico portoghese esalta l'ex centrocampista nerazzurro

Il tanto discusso trasferimento al Benfica dopo la risoluzione del contratto con l'Inter sta facendo bene alla carriera di João Mário. A sottolinearlo è Jorge Jesus, tecnico delle Aquile portoghesi, che lo aveva già allenato ai tempi dello Sporting Lisbona: "E' stato decisivo, soprattutto nel secondo tempo - le sue parole dopo la vittoria sul Tondela -. Ha fatto una buona partita, come credo abbia fatto tutta la squadra nella ripresa. Si è distinto per la sua qualità, lo conosco e non è una novità per me. È con me che ha fatto il 'salto' all'Inter per 45 milioni, è con me che è stato chiamato in Nazionale ed è con me che sarà convocato di nuovo".