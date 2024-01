Protagonista di una diretta sulla pagina Instagram di Sportmediaset, Raoul Bellanova ha ripensato alla scelta di trasferirsi al Torino dopo l'esperienza di un anno all'Inter: "Ho preso questa decisione perché da subito sia il presidente che il mister mi hanno dimostrato la voglia di portarmi qui. Poi in Under 21 parlavo con Ricci e Pellegri che mi dicevano di raggiungerli. Mi sono convinto al 100% quando mi ha telefonato Juric".

Il discorso, poi, si sposta sulla corsa scudetto, che vede l'Inter tra le principali protagoniste: "E' la squadra più completa, tra titolari e riserve, è lei la favorita - dice con convinzione l'ex Cagliari e Milan -. Io tifo per i nerazzurri, auguro il meglio ai miei ex compagni e al mister. A Milano, D'Ambrosio mi ha fatto da spalla, poi ho legato con Darmian e Asllani, ma tutti nello spogliatoio mi hanno accolto benissimo. Auguro loro il meglio. La finale di Champions? Avevo due sogni da bambino: giocare a San Siro e giocare in Champions League, spero di rivivere queste emozioni perché ti rimangono impresse nella mente".