Beerschot, Damen: “Nainggolan all’Anversa? Parliamo di un professionista”

Il vicepresidente del club belga: "Se l'Anversa gli fa una buona proposta, chi siamo noi per fermarlo?"

Ex giocatore e ambasciatore del Beerschot che va a giocare all'Anversa, squadra da sempre rivale dei Kielse Ratten. Di sicuro, fa rumore la scelta di Radja Nainggolan di accettare l'offerta del Royal, ma in casa bianco-viola non biasimano più di tanto il Ninja, come testimoniano le parole del vice presidente del club Walter Damen: "Naturalmente ce ne rammarichiamo. Non dovremmo essere stupidi su questo. D'altra parte, Radja è un calciatore professionista che vuole guadagnarsi da vivere nel miglior modo possibile. Se a un certo punto l'Anversa fa una buona proposta a un ambasciatore del Beerschot, chi siamo noi per fermarlo? Di sicuro, non gli toglieremo l'onoreficenza di ambasciatore".