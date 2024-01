Pomeriggio speciale al Botinero, il ristorante di Via San Marco a Milano di proprietà di Javier Zanetti. Come speciali sono stati gli ospiti: Gianfranco Bedin e Sandro Mazzola, due membri della Grande Inter di Helenio Herrera, erano infatti seduti ai tavoli del locale. E hanno colto l'occasione per farsi immortalare in fotografia proprio insieme a Zanetti. "Tanta leggenda tutta in una foto", si legge sulle pagine social del Botinero.