Bari, si ferma Botta: per l’ex Inter lesione al menisco

L'argentino, classe 1990, verrà operato in artroscopia

Brutta tegola per l'ex Inter Ruben Botta. L'ex attaccante dell'Inter, ora al Bari, ha rimediato un infortunio nel corso del match contro il Catania, dove ha dovuto lasciare il campo anzitempo. Per l'argentino lesione del menisco interno del ginocchio sinistro, problema che lo costringerà a un intervento chirurgico in artroscopia. In Puglia dall'estate 2021, il giocatore classe '90 (dieci presenze in nerazzurro nel 2014) ha giocato quest'anno 21 partite realizzando quattro reti.