Baresi festeggia i 64 anni, l’Inter: “Ha colorato la sua vita di nerazzurro”

Il club ricorda l'esperienza interista di Beppe Baresi con un comunicato

"È il quinto giocatore con più presenze della storia dell'Inter: Beppe Baresi ha colorato la sua vita di nerazzurro fin dal Settore Giovanile, vestendo la maglia dell'Inter in 559 occasioni tra il 1976 e il 1992". È quanto si legge su Inter.it, con il club nerazzurro che festeggia i 64 anni dell'ex Inter ricordando i "13 i gol segnati in 16 stagioni impreziosite da 2 Scudetti, 1 Coppa UEFA, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, conquistate prima di cavalcare diverse epoche della storia del Club come dirigente e tecnico. Oggi Giuseppe Baresi compie 64 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!".