Balotelli trascina alla vittoria l’Adana Demirspor: 3-1 all’Alanyaspor

L'ex attaccante dell'Inter è protagonista del successo per 3-1 sull'Alanyaspor

C'è la firma di Mario Balotelli sul successo esterno per 3-1 dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella contro l'Alanyaspor dell'ex Fiorentina Babacar. L'ex Milan e Inter è protagonista del gol che porta la sua squadra sul 2-1, con il tris che arriva nel secondo tempo grazie all'islandese ex Samp, Pescara e Brescia Bjarnason, che chiude il match sul 3-1. L'Adana sale così a 26 punti in classifica, a -16 dalla capolista Trabzonspor ma a soli due punti dalla zona Conference League.