Balotelli, rivelazione del presidente dell’Adana Demirspor: “Piace al Newcastle”

Murat Sancak: "Ma ancora non ci sono offerte ufficiali"

La pirotecnica notizia è stata confermata direttamente dal presidente dell'Adana Demirspor, attuale squadra di Mario Balotelli. La nuova proprietà saudita del Newcastle sembra aver sondato l'attaccante ex Inter. "Stanno considerando il giocatore anche se non ci hanno fatto offerte ufficiali. C'è una clausola d'uscita sul contratto ma non posso rivelarne l'ammontare", ha dichiarato il presidente Murat Sancak. La palla ora passa proprio a Mario Balotelli, sarà in grado di cogliere l'ennesima possibilità nel calcio che conta?