Romelu Lukaku "è l’uomo che vuole Conte". Ne è sicuro Salvatore Bagni che, intervistato da Il Mattino, sottolinea come l'ex attaccante dell'Inter sia il "l'unico e il solo obiettivo che chiede il tecnico per il suo gioco". Ma quale sarà quest'anno l'obiettivo del Napoli? "C’è un solo traguardo: la Champions. Non voglio neppure immaginare due anni senza Champions dopo quello che hai speso, non sapendo quello che incasserai".