Altra avventura dietro l'angolo per Mauro Icardi che dopo essersi rinfrancato calcisticamente in quel di Istanbil, dove l'ex capitano dell'Inter sembra rinato, parteciperà all’edizione argentina di Masterchef, condotto dalla moglie Wanda Nara. Ad annunciarlo è stata la redazione di Masterchef stesso che sui profili social ha svelato: "Molto presto avremo una visita molto speciale. Mauro Icardi presenterà la sua specialità in cucina". Annuncio al quale risponde anche l'ex numero 9 nerazzurro che esulta: "Finalmente tutti conosceranno la mia specialità di carne, ci divertiremo molto".