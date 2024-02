Protagonista della cinquina dell'Atletico Madrid sul Las Palmas è l'attaccante Angel Correa, autore di una doppietta nella cavalcata dei Colchoneros. A fine partita, Correa ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento dello sforzo fatto dalla squadra. Penso che quello che abbiamo provato in questi giorni sia andato molto bene. Sapevamo che il Las Palmas gioca così, provano sempre a giocare ed è così che sono arrivati ​​i primi gol, che abbiamo rubato i palloni e siamo stati in grado di convertire. Sono contento per la partita, per i minuti che ho giocato e felice per aver aiutato la squadra. Lavoro per stare ancora meglio fisicamente e col pallone".

Correa, come tutta la squadra, pensa già alla sfida di martedì contro l'Inter, andata degli ottavi di Champions League: "Sarà una partita molto complicata, ma speriamo di fare insieme una grande partita e di portare via un buon risultato".