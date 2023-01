Il quotidiano La Repubblica riporta alcune parole di Salvatore Schillaci, ex attaccante di Juve, Inter e Nazionale, che era presente alla Clinica La Maddalena dove quest'oggi è stato arrestato il boss latitante Matteo Messina Denaro: "Stavo aspettando di entrare, dopodiché ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati. Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma di colpo è diventato il Far West".