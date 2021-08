Arnautovic: “All’Inter troppo presto, un errore. All’Europeo ho esultato per l’Italia”

Conferenza stampa per l'austriaco da nuovo giocatore del Bologna

Redazione FcInterNews

Marko Arnautovic ha parlato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Bologna. "In Italia dieci anni dopo? Sono arrivato molto giovane in Italia, forse troppo ed è stato un errore. All'Inter era il primo grande contratto da professionista. Ora sono cresciuto nella mia vita calcistica e in quella personale. Germania? Vale lo stesso discorso dell'Inter, che non ero molto cresciuto. Il salto l'ho fatto in Inghilterra".

Arnautovic ha segnato anche un gol all'Italia con l'Austria ma per fortuna degli azzurri è stato annullato. "La mia esultanza al gol contro l'Italia non era niente contro i tifosi italiani, ma con quella parte di pubblico che mi insultava ogni volta che toccavo palla. Ho voluto dire basta e silenzio. Non ho niente contro l'Italia e mia moglie ha un video di me che salto esultando dopo la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra".

Si parla anche dei grandi attaccanti che giocano in Serie A. "Lukaku, Ronaldo, Ibra? Sono grandi campioni e ho grande rispetto per loro. Gli auguro buona fortuna per il campionato, ma io sono concentrato su di me".

Fonte: tuttobolognaweb.it