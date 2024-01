Roberto Mancini nella bufera. L'ex ct azzurro è finito sotto attacco in Arabia Saudita dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Asia per mano della Corea del Sud di Jurgen Klinsmann: il tecnico jesino è finito al centro delle polemiche perché ha lasciato il campo prima della fine dei calci di rigore, atteggiamento che il presidente della Federcalcio locale Yasser Al-Misehal, alla tv nazionale SSC, ha commentato così: “L’uscita dell’allenatore è del tutto inaccettabile. Parleremo con lui di quanto è accaduto. Ha il diritto di spiegare il suo punto di vista, l’ascolteremo e poi decideremo l’azione appropriata”.

Mancini non si è fermato a vedere il rigore decisivo del sudcoreano Hwang Hee-chan che ha eliminato la squadra saudita. Dopo un pareggio per 1-1, la Corea del Sud ha vinto 4-2 ai rigori e affronterà l'Australia nei quarti di finale in Qatar. Mancini si era già scusato ieri dicendo: "Mi sembrava che la serie di rigori fosse finita". Si è parlato anche di un possibile licenziamento, ipotesi che poi si è raffreddata per questioni economiche e d’immagine.