Anversa, Priske lancia Nainggolan: “È sicuramente pronto. Vedremo se giocherà”

Il tecnico del Grande Vecchio prima della sfida con l'Omonia Nicosia: "Dipenderà anche da cosa succederà durante la partita"

Brian Priske punta su Radja Nainggolan. Parlando ai microfoni di Sporza prima dell'andata del playoff di Europa League contro l'Omonia Nicosia, il tecnico dell'Anversa spiega come il giocatore arrivato dopo la risoluzione con l'Inter sia già a disposizione della squadra: "Vedremo se andrà in campo. Dipende anche da cosa succede nella partita. Ma è sicuramente pronto, altrimenti non sarebbe qui".