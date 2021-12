Ancora una grana per Icardi e Wanda Nara: accusati di riciclaggio in Argentina

La denuncia è di Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Non c'è proprio pace per Mauro Icardi e per la moglie Wanda Nara. Dopo la burrasca delle scorse settimane per la relazione dell'attaccante del Paris Saint-Germain con l'attrice China Suarez, adesso i due devono affrontare una nuova bega che riguarda società fondata dalla coppia, la World Marketing Football SRL , accusata di "riciclaggio di denaro", "violenza istituzionale" e "corruzione strutturale". Autore della denuncia, scrive il Corriere dello Sport, è Fernando Miguez , titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. A poche ore dall'apertura del primo negozio di cosmetici a Buenos Aires , il documento presentato al tribunale della Capitale attesta che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche "le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento", "il marchio WANDA e la Wanda Nara Cosmetics".

L'accusa dettagliata che viene mossa alla società è il voler alloggiare fondi monetari a seguito dell'attività sportiva di un suo socio, quindi con detti fondi consentire l'ingresso di eventuali fondi al mercato dei capitali neri ottenuti al di fuori di ogni accordo contrattuale, pensiamo al fine di evitare esborsi fiscali internazionali. "Una pratica comune tra coloro che svolgono la loro attività all'interno del regime sportivo internazionale, i quali riceverebbero il proprio stipendio diviso in denaro tramite bonifici bancari e una percentuale in denaro nero e procedono in questo modo al riciclaggio di denaro per poi trasformarsi in reddito genuino dimostrabile nel tempo in quanto di origine legale", si legge nel documento. Per ora la coppia non avrebbe commentato in alcun modo la notizia.