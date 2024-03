Terra amara, l'Inghilterra, per Romelu Lukaku che in vista del ritorno del Regno Unito, non per tornare a indossare la maglia del Chelsea bensì per affrontare il Brighton con quella della Roma, dà forfait. Sfugge ancora il feeling tra il belga e la terra oltre Manica: l'ex attaccante dell'Inter è costretto ad abbandonare la causa inglese e rimane a Roma, non prendendo dunque parte alla trasferta d'Europa League in casa della formazione di Roberto De Zerbi. Dopo aver svolto una sessione di allenamento personalizzata, l'ex 90 di Inzaghi non riesce a recuperare a pieno le forze e la forma fisica e - insieme allo staff medico dei giallorossi - opta per la prudenza e il riposo in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla sfida contro il Sassuolo del 17 marzo a Roma come fa sapere Sky Sport.