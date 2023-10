Arrivano altre dichiarazioni di Romelu Lukaku dal ritiro del Belgio. Dopo la conferenza stampa, l'attaccante della Roma ha parlato anche ai microfoni di VTM/Sporza, tornando su quanto successo in estate e quanto detto sul suo conto: "Qual è stata la più grande assurdità che ho letto? Che presumibilmente avevo detto che sarei andato in un certo club, ma non aveva senso", le sue dichiarazioni. Probabile il riferimento alla Juventus, club al quale il belga è stato accostato per diverso tempo.