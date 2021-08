Anche il Monza di Berlusconi s’inserisce alla corsa per Ruben Botta

L'ex pedina nerazzurra è sul mercato e pronta ad una nuova avventura: anche il Monza di Berlusconi interessato

Tutti pazzi per Ruben Botta. I club cadetti ambiziosi di puntare a qualcosa di più che un posto nei play off hanno messo il mirino sul centrocampista offensivo ex Inter Ruben Botta. Oltre ai già noti forti interessamenti di Alessandra, Ascoli e Crotone, spunta adesso anche il Monza di Silvio Berlusconi, che ha dichiaratamente, e in più di un'occasione, affermato di voler centrare la prima storica promozione in Serie A.