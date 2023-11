Premiato ieri durante la serata di gala dell'Hall of Fame del calcio italiano come 'Veterano', Alessandro Altobelli ha parlato così ai canali ufficiali della FIGC: "Entrare a far parte della storia della Nazionale è un premio che non tutti riescono ad ottenere, vorrei ricordare che l'Italia ha vinto quattro Mondiale e due Europei - le parole dell'ex bomber dell'Inter -. Penso sia il premio più bello della mia carriera. Il ricordo più bello con la maglia azzurra? Ce ne sono tanti, specialmente delle partite che finivano con i miei gol. Vorrei ricordare a tutti che io ne ho fatti 28, poi ci sono Baggio, Del Piero e altri grandi giocatori. Ho sempre lasciato il segno con la Nazionale, il mio motto è questo: l'importante non è partecipare, ma lasciare il segno".

Spillo, infine, dà un suo pensiero sulla Nazionale di oggi: "Mi piace, è una squadra giovane che pensa ad attaccare e vincere".