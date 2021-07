Al cinema arriva Tigers, il film tratto dal libro dell’ex Inter Martin Bengtsson

Dal 22 luglio lo sbarco in sala distribuito da Adler Entertainment

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Una storia sulle tigri del mondo del calcio. Su uomini giovani e ammirati, rinchiusi in gabbie dorate, addomesticati fino a diventare marchi". Così lo sceneggiatore e regista svedese Ronnie Sandahl, classe 1984, parla di TIGERS, già alla scorsa edizione di Alice nella città / Festa del Cinema di Roma e ora dal 22 luglio in sala distribuito da Adler Entertainment. E forse questa sua frase è davvero poco rispetto a ciò che mostra il suo film, che fa vedere, con precisione e coraggio, come il sogno di tanti ragazzi in attesa di un posto al sole in una squadra di serie A sia spesso un inferno. Di scena giovani, spesso ingenui, alle prese con una macchina per fare soldi altamente competitiva e spietata che li stritola. E se non sei abbastanza bravo sei ceduto, buttato via.