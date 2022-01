Adriano, disavventura in Brasile: patente scaduta e rifiuto dell’alcol-test

L'Imperatore è stato protagonista di una nuova disavventura in Patria

Ancora una disavventura per Adriano. L'ex attaccante dell'Inter, come riportato da alcuni media brasiliani, ieri è stato fermato per un controllo di routine della polizia di Rio de Janeiro. L'Imperatore è stato trovato in possesso di una patente scaduta e avrebbe inoltre rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. Gli agenti lo hanno tenuto in stato di fermo fino all'arrivo di un nuovo "conducente", che ha portato via la macchina dell'ex calciatore.