Adana Demirspor, Balotelli perde la testa dopo una sostituzione

L'esperienza in Turchia non sembra aver mutato di un solo oggetto il bagaglio emotivo di SuperMario

L'avventura di Mario Balotelli in Turchia con l'Adana Demirspor non sembra proprio essere iniziata nel migliore dei modi. Ieri il centravanti bresciano ha disputato la terza gara di campionato con il Konyaspor e partendo dal 1'. La testa SuperMario la perde al 57', quando viene sostituito per fare spazio ad Ezeh. Appena arrivato in panchina, s'innescano i gesti di nervosismo e polemiche coi compagni seduti accanto a lui, non avendo tollerato la sostituzione.