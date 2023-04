Weekend amaro anche per gli Eurorivali di Champions quello in corso: dopo il pari dell'Inter, anche il risultato del Benfica non sorride a Schmidt e gruppo che questo pomeriggio hanno perso contro il Porto per 1-2. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, ma Uribe e Taremi ribaltano il risultato e accorciano la distanza con i campioni di Portogallo. Al 26esimo i lisbonesi sono stati costretti al primo cambio: fuori Bah per infortunio. Il danese con molte probabilità non sarà a disposizione del tecnico tedesco per l’euromatch contro l’Inter.