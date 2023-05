"Ovviamente concedere gol da corner dopo pochi minuti non era il modo in cui volevamo iniziare la partita. E poi dopo aver subito l'altro gol la gara è diventata ancora più difficile per noi. Penso che non abbiamo iniziato il match come volevamo e da lì è diventato tutto più complicato. Sapevamo che loro sono una buona squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e dopo il doppio svantaggio è diventata ancora più difficile. Siamo dispiaciuti, ma è solo l'andata e dobbiamo crederci in vista del ritorno. Dovremo entrare in campo senza ansia e paura, dobbiamo solo fare la nostra partita e credere chepossiamo passare il turno" ha detto Fikayo Tomori ai canali della UEFA nel post partita di ieri sera dopo il ko per 2-0 contro l'Inter. "Penso che dovevamo iniziare meglio la partita, questa è la prima cosa.

Loro erano più vivi nel primo tempo, sulle prime palle e sulle seconde palle. Allo stesso tempo, però, poi abbiamo avuto anche noi delle opportunità. Non clamorose, ma abbiamo avuto delle chance per fare gol e se fossimo stati un po' più decisi in quello che stavamo facendo potevamo segnare e la partita poteva andare diversamente. Ma alla fine abbiamo perso 2-0 e ora dobbiamo pensare solo alla seconda partita sapendo che all'andata non abbiamo giocato al nostro livello e che al ritorno dobbiamo giocare meglio".