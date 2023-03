Si è fermata agli ottavi di finale di Youth League l'avventura del Rukh Lviv, che si è arreso al Milan dopo aver eliminato nel turno precedente della competizione l'Inter di Cristian Chivu ai calci di rigore. Un ko per il quale il tecnico degli ucraini Vitaly Ponomarev non ha fatto drammi, anzi: "La vita non si ferma qui, nel mondo non esistono squadre che non perdono mai - ha dichiarato ai canali ufficiali del club -. È chiaro che i nostri calciatori sono delusi perché volevano proseguire il sogno. Ma, sfortunatamente, abbiamo subito un gol 5 minuti prima della fine della partita, per cui nessuno può essere incolpato. La Youth League è stata un'esperienza inestimabile per i nostri calciatori.