Torna alla Real Sociedad Alvaro Odriozola. L'esterno visto in Italia con la maglia della Fiorentina, che i Txuri-Urdin hanno riportato alla base prelevandolo dal Real Madrid, è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa. Odriozola non esita a parlare di sogno realizzato: "Era il momento di rientrare. Ho sognato molte volte di tornare a casa. I due club hanno fatto uno sforzo enorme per farmi essere qui. Questa squadra è a livello Champions. I miei compagni di squadra del Madrid mi hanno detto durante l'ultima visita che erano rimasti stupiti dallo stadio e dall'atmosfera. C'era molta invidia. Ho avuto la fortuna di vincere tutti i titoli ma voglio vincere i titoli con il Real. Questo club è a livello Champions ed è ben visibile il cambiamento da quando me ne sono andato ad oggi grazie al lavoro del presidente Jokin Aperribay. Voglio rendere il Real più grande".

Odriozola avrà la possibilità di giocare la Champions proprio con la Real Sociedad, dove sarà avversario dell'Inter: "Ho lasciato il Real in Europa League e sono tornato in Champions League. La crescita è stata molto buona. Ho avuto la fortuna di aver giocato in Youth League con questo club, eravamo un gruppo di amici con grande entusiasmo. In questo momento anche la prima squadra è un gruppo di amici che hanno voglia di vincere tante cose. Giocheremo la Champions e ce la metteremo tutta. Abbiamo una grande squadra e possiamo fare grandi cose. Possiamo fare la storia".