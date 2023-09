Real Madrid prima, Inter poi. La Real Sociedad si prepara a due serate di grandi partite nazionali e internazionali e il presidente Jokin Aperribay si prepara al meglio. Ai microfoni di Marca, il numero uno dei baschi pensa in primo luogo al match contro la squadra di Carlo Ancelotti: "Guarderemo la partita con ottimismo, siamo due squadre di Champions League. Da quando Imanol Alguacil è il nostro allenatore abbiamo vinto contro di loro tre volte, due in Liga più la Coppa, con due pareggi e due sconfitte, una delle quali dopo una settimana da tre partite".

Mercoledì, alla Reale Mutua Arena arriva l'Inter per la prima europea: "È la quinta Champions League della nostra storia, il che significa che non è facile arrivarci, che non siamo presenti con regolarità. L'Inter ha giocato la finale della scorsa edizione e il Benfica è stato eliminato ai quarti proprio dall'Inter. Sono due squadre che giocano regolarmente questa competizione, quindi non è un girone facile. Ma andiamo con entusiasmo e con una squadra e un allenatore magnifici".