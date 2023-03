Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter si avvicina, ma intanto il Porto è tornato a lavorare questo giovedì al centro sportivo di PortoGaia, a Olival, dove continua a preparare la partita contro il Chaves in programma sabato. Ancora allenamento a parte per Francisco Meixedo, mentre Gabriel Veron, Galeno ed Evanilson si sono sottoposti alle classiche terapie. La prossima seduta è in programma domani mattina alle 10.30.