Buone notizie per il Milan dopo il pareggio di Roma. Per Fikayo Tomori, uscito al 45' per una contusione alla coscia destra, è tutto sotto controllo, mentre Tommaso Pobega continua a lavorare per recuperare dall'infortunio "con l'obiettivo di esserci mercoledì 10 maggio in Champions League contro l’Inter". Lo riporta MilanNews.it.