Arrivano notizie positive per Stefano Pioli dall'allenamento della rifinitura andato in scena stamani a Milanello: Rafael Leao sta bene, si è allenato per il secondo giorno di fila con i compagni e stasera sarà titolare contro l'Inter nell'euroderby di ritorno. Da decidere, invece, chi giocherà sulla destra: Messias ha recuperato ed è in ballottaggio con Alexis Saelemaekers.