Anche Pep Guardiola, come il suo collega Simone Inzaghi, deve fare i conti con un giocatore titolare non al meglio a pochi giorni dalla finale di Champions League che metterà di fronte il Manchester City all'Inter. Secondo quanto riferito dal Manchester Evening News, Kyle Walker, uscito acciaccato dalla finale di FA Cup, non ha partecipato all'allenamento odierno. La sua presenza in campo a Istanbul dal 1' resta ovviamente in dubbio, a quel punto sarebbe pronto Nathan Aké. Tra poco, Pep Guardiola aggiornerà sulle condizioni fisiche del laterale destro, durante la conferenza stampa che andrà in scena all'interno del media open day.