Nelle immagini della partenza del Benfica per Milano, è possibile apprezzare che tra i convocati di Roger Schimdt per la gara di domani contro l'Inter c'è Mihailo Ristic, grande novità rispetto all'andata che il serbo saltò per infortunio. Come evidenzia il portale lusitano zerozero.pt, in Italia sono volati assieme al gruppo i giovani André Gomes, João Neves e Cher Ndour, che hanno lavorato con la prima squadra in questa fase della stagione. Le Aguias, come noto, potranno contare di nuovo su Nicolas Otamendi, squalificato otto giorni fa.