Dopo il ko contro il Gil Vicente, il Porto ritrova la vittoria in campionato. La formazione allenata da Sergio Conceicao si è imposta per 3-1 sul campo del Chaves grazie alle reti di Namaso, Otavio e Toni Martinez in pieno recupero. Nel mezzo il gol di Vitoria su rigore sembrava aver riaperto la partita, poi due espulsioni hanno spezzato le gambe ai padroni di casa (Jo e Mendes, entrambi per somma di ammonizioni).