Non bastasse il comunicato emesso dal club, anche il presidente del Porto Nuno Pinto Da Costa, dopo la partita persa contro il Gil Vicente, ha usato toni durissimi per commentare l'operato dell'addetto VAR: "Questa è la fine del VAR. Se funziona per alcuni e non funziona per altri, allora diciamo basta perché si finisce con lo spendere soldi per distorcere la verità del campionato. Tutti l'hanno visto, il pubblico ha capito.