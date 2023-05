"Non temo nulla dell'Inter, ma abbiamo grande rispetto. Sappiamo che se arrivi a questi livelli, hai grandissimi qualità, questo vale per loro e per noi. Cercheremo di mettere in campo la nostra migliore partita". Questo un passaggio dell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset da Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia dell'euroderby di Champions League.

"I derby giocati in stagione non contano niente, domani è un'altra competizione, un'altra storia e un altro ambiente - assicura Pioli -. Conterà ciò che riusciremo a fare stasera. Conosco i miei giocatori, so che daranno il massimo. Sogno finale? No, c'è questo presente che è bello da vivere e affrontare, dobbiamo farlo con coraggio e determinazione".