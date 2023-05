Il tour di inteviste di Sandro Tonali prosegue anche ai microfoni di Sport Mediaset. Il centrocampista del Milan presenta così l'Euroderby di ritorno contro l'Inter.

Perché credere in questa rimonta?

"Perché siamo vicini, nonostante l'andata. Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan, per dare tutto in campo e rendere felice il popolo rossonero. Non dobbiamo mai smettere di credere di potercela fare".

Cosa è successo all'andata? Che risposte vi siete dati?

"Abbiamo affrontato e affronteremo una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo commesso errori che abbiamo pagato caro. E' andata così, ma abbiamo messo un punto e siamo venuti fuori nel secondo tempo. Dobbiamo ripartire dagli errori e giocare un buon calcio e da Milan".

Cambia qualcosa per voi giocare in Champions?

​​​​​​ "In Champions è un'altra partita rispetto al campionato, l'abbiamo visto quest'anno con Tottenham e Napoli. Noi porteremo in campo tutta la nostra stagione, tutto quello che abbiamo e daremo il massimo".

Sarà un Milan differente nell’approccio?

"Sicuramente, dovremo fare meglio dell'andata. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita e cercare di segnare perché le partite cambiano e sono lunghe".

Leao quanto dà in più a questo Milan?

"Tanto, l'abbiamo visto negli anni. E' un giocatore che può cambiare una partita. Lui è fondamentale, lui deve giocare con noi e noi dobbiamo giocare con lui".

Quanto e come si dorme prima di un Euroderby?

"Dipende, devi essere fortunato e non pensarci prima di addormentarti. Se è quasi un'ossessione? Credo sia normale per tutti i giocatori di Milan e Inter, non è una partita come le altre".

Come vivi la partita anche da tifoso? La senti di più?

"Ho questa fortuna che riesco a mettere da parte questa cosa, ma l'adrenalina cambia tutto. Tutti noi diventiamo tifosi".

C'è un piano partita preciso da parte vostra?

"La partita di domani sarà diversa. Se dovesse arrivare il nostro gol la partita diventa infinita e cambierebbe tutto. Dobbiamo essere bravi a non concedere niente".

Quanto è importante la carica dei tifosi?

"Tanto, ieri abbiamo visto e ci hanno dimostrato che sono sempre stati con noi nei momenti difficili. Sono venuti qui in tanti, ci hanno caricato e ci hanno dato un'ulteriore spinta per poter dare tutto domani".

Vorresti Leao in campo domani?

"Non posso dirti di no, ma la salute viene prima di tutto. Spetta anche a lui prima dello staff, ma non si tirerà indietro".

Quanto credi nell'impresa?

"Tanto, nel calcio nulla è impossibile. Dobbiamo recuperare 2 gol e non 15, è fattibile e bisognare dare tutto in campo".