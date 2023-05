Non poteva che cominciare dall'epilogo amarissimo dell'euroderby di ritorno la conferenza stampa odierna di Stefano Pioli, tecnico del Milan, che non ha nascosto i suoi sentimenti e quelli del gruppo rispondendo alle domande dei giornalisti: "Abbiamo subito una delusione forte, volevamo fare meglio e andare in finale - le sue parole -. C'è delusione. Siamo pronti però per domani, dobbiamo reagire da grande squadra. L'obiettivo Champions è importante. Ora tutti i giudizi vanno sospesi fino alla fine della stagione, andare in Champions è troppo importante".

È la delusione più grande per lei?

"Delusione grande perché l'obiettivo era molto grande. Siamo partiti in 32 in Champions, siamo arrivati tra le prime quattro. Mi auguro ci siano altre occasioni così in carriera. Mi auguro che in futuro ci saranno altre situazioni così e mi auguro anche di superarle. Abbiamo fatto un percorso in cui sono stati di più i successi che le delusioni".

Vi sentite inferiori all'Inter?

"La differenza l'hanno fatta i primi tempi delle due partite. All'andata abbiamo preso due gol in pochi minuti, al ritorno non siamo invece riusciti a fare gol. Questo è stato il nostro difetto. Dobbiamo guardare avanti".

Tre squadre italiane nelle finali delle tre coppe europee. Sono stati risolti i problemi del nostro calcio?

"Difficile dirlo. Bisogna vedere se ci sarà continuità o meno. Bisogna dare merito alle squadre italiane per quello che hanno fatto in Europa".

Che Milan servirà in questo finale di campionato?

"Dobbiamo giocare da Milan per vincere le ultime tre partite. La delusione è stata tanta, ma tutte le lacrime le abbiamo buttate fuori".