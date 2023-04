"Tutti sanno l'importanza del finale di stagione, non stiamo pensando ad altre partite se non a quella di domani. Affronteremo tre settimane molto impegnative, dove giocheremo ogni tre giorni. So che tutti si faranno trovare pronti". Così Stefano Pioli, durante la conferenza stampa della vigilia di Roma-Milan, gara che apre un ciclo decisivo per i rossoneri, che puntano a qualificarsi alla prossima edizione della Champions e alla finalissima di quella corrente.

A proposito del percorso claudicante in campionato, il tecnico nega di aver dei rimpianti: "Non ce ne sono, ci sono momenti della stagione dove le cose non funzionano bene. Tutto quello che abbiamo fatto ci è servito per essere qua a giocarci un obiettivo importante in campionato e un sogno in Champions League. Secondo posto per giocare la Supercoppa? Inutile pensare alla classifica finale, è importante affrontare ogni singola partita per vincerla, poi tireremo le somme".