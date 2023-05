Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha definito più difficile che bello l'euroderby contro l'Inter "perché è una semifinale di Champions, ma i ragazzi devono essere felici di vivere certi momenti. Domani è solo la prima partita, è una sfida che si gioca su 180'", le sue parole in conferenza stampa.

Hai detto che l'Inter è favorita.

"Non ho detto così, ho detto che lo è per gli altri. Noi vogliamo giocarcela, pensiamo di poter eliminare chiunque. In Champions non abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo fatto un percorso eccezionale. Vogliamo superare l'ultimo step per arrivare in fondo, le motivazioni sono al massimo".

Più facile sostituire Leao, ad esempio, di Maignan?

"Io spero di schierare i migliori come ogni allenatore, Rafa ha caratteristiche uniche nella nostra rosa. Se non dovesse farcela, giocheremo con altre caratteristiche".

Quanto può influire lo stadio?

"Ce lo aspettiamo pieno e con grande energia, che noi vogliamo raccogliere e mettere in campo".

Saelemaekers meglio a sinistra che a destra?

"L'ho usato spesso in allenamento a sinistra quando ho spostato Diaz a destra e si è sempre espresso bene. Ha ottime caratteristiche, vedremo che scelte farò domani".